Shocker da su versión de lo hechos tras ser detenido en Oaxaca: “Me forzaron, me lastimaron”

El pasado miércoles 3 de abril a través de las redes sociales empezó a vovlerse viral un video en el que se podía apreciar al luchador ‘Shocker’, siendo detenido en el por la policía del estado de Oaxaca y se podía observar que era sacado a la fuerza por varios elementos de seguridad de un hotel y fue subido a la patrulla prácticamente sin ropa.

Luego de varios días detenido, Shocker fue puesto en libertad y ha roto el silencio de lo sucedido aquella tarde, pues existen varias versiones, pero es la primera vez que el luchador cuenta por voz propia lo que pasó y como fue el trato que recibió por parte de las autoridades, todo esto para el programa de televisión De Primera Mano.

“Estaba poniendo todo contra la pared porque no quería que me llevaran. No voy a salir de aquí si me quieren llevar a un Centro de Rehabilitación, no estoy seguro donde mi seguridad es poca, querían que firmara un papel donde dicen ellos ‘te puedes caer y ya no es responsabilidad mía, te puedes morir y no es responsabilidad mía’. Dije ‘no, así cómo’, jamás voy a firmar algo en donde esté mi vida en juego”, declaró el luchador mexicano.

De igual forma, el exlíder de la facción 1000% guapos, señaló que es mentira que se encontrara bajo algún tipo de sustancia al momento de su detención, pues tenía un par de días sin consumir nada, por lo que no entiende el trato que recibió de la policía y la gente que se encontraba ahí en el momento de la detención.

"Tenía un día y medio sin drogarme para sorpresa de ellos. Inclusive movilizaron gente, no sé cómo lo hagan, pero había gente que en la calle decía: ‘es un drogadicto, es un loco, maldito alcohólico-drogadicto’. Me hicieron llorar, qué les he hecho a esta gente. Volteaba y los veía y les decía ‘cálmense, qué les he hecho'”, concluyó Shocker.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: THE UNDERTAKER REVELA QUE MIL MÁSCARAS ES UNO DE SUS ÍDOLOS DENTRO DE LA LUCHA LIBRE