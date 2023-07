Del fondo a La Peste Negra: La historia de superación de Mr. Niebla

Mr. Niebla encontró la gloria en la podredumbre para convertirse en leyenda. El Apestoso Mayor forjó una vida en el cuadrilátero y tuvo su recompensa tras varios años de picar piedra, aunque su final no fue el que su máscara y legado merecían.

La historia de Efrén Tiburcio Márquez es una de esas en las que rendirse era la opción más sana, pero la obsesión de triunfar hicieron que el esteta se mantuviera trabajando hasta que le llegó su momento. En 1990 Mr. Niebla entró a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero tardó siete años en tener ligera relevancia con la agrupación La Ola Azul, junto a Lizmark y Atlantis, al ganar los Campeonatos Mundiales de Tríos.

En 1998 una lesión hizo que abandonara el cinturón al igual que el Campeonato Mundial de Parejas que consiguió con Shocker. Tres años después, el Rey del Guaguanco volvió a tener un brillo pequeño, de nuevo con las correas nacionales de tercias, ahora con Olímpico y Safari, en un reinado de 450 días.

Fue en a partir de ese momento que Mr. Niebla despuntó. En 2004 creó una fuerte rivalidad con Universo 2000, la cual ganó y se colgó el título mundial de peso completo. Pero la felicidad no duró mucho y Andrés Reyes se llevó la revancha, lo que significó la salida de Niebla del CMLL, asegurando que en la empresa de la colonia Doctores ya había logrado todo.

A finales de 2007, ante la sorpresa de todos, Mr. Niebla llegó a la AAA como parte de los Vipers Revolution, agrupación conformada por Abismo Negro, Histeria, Psicosis Antifaz y más tarde Black Abiss, el recién llegado a la Caravana Estelar destronó y expulsó de la facción al "Rey del Martinete", dando a una de las mejores rivalidades de todos los tiempos.

Pero la vida le dio otra cachetada a Mr Niebla, pues Abismo murió y con él se fue la oportunidad de darle una buena batalla al nuevo jefe de los vipers en Triplemanía XVI. En ese momento decidió regresar Catedral de la lucha libre, justificando que tenía hambre de triunfo y en la Tres Veces Estelar no le dieron la lucha de máscara contra máscara que le prometieron.

Bien dicen que hay que renovar o morir, frase que aplicó muy bien el originario de la colonia Pensil, pues al sentirse estancado creó a la Peste Negra junto al Negro Casas y El Felino, un concepto original en el que utilizaban pelucas afro, se pintaban la cara y bailaban al ritmo de "Colate un dedo".

La facción se convirtió en una de las favoritas de la afición, pues con su desenfadado estilo, maldades y nula higiene conquistaron el corazón de la afición, que de a poco regresó a la México para ver solamente a su Peste Negra.

Como en la mayoría de la historias, aquí tampoco hubo un final feliz. En 2015, en la gira de Fantasticamanía que hicieron los mexicanos a Japón, Mr Niebla se ausentó en las últimas dos funciones, situación que preocupó al personal y al momento de buscarlo lo encontraron desmayado en su habitación de hotel.

Ante el enojo de New Japan, el Consejo Mundial de Lucha Libre suspendió por unos meses al Apestoso Mayor. A pesar de que el luchador cumplió con su castigo, era evidente que estaba pasando por un problema de adicciones y que su estado de salud ya estaba deteriorado.

Fue hasta 2018 cuando reconoció frente a los medios de comunicación que tenía un problema con la bebida, pero no se consideraba un luchador borracho.

"No es una revancha, pero es una nueva oportunidad en mi vida. Aunque no lo crean he estado en riesgo de perder mi vida, he estado en riesgo de que me hayan pasado muchas cosas y el regresar a la Arena México es una nueva oportunidad. Desgraciadamente yo tengo una adicción que se llama alcoholismo, pero eso ya lo estoy dejando atrás”.

Estas palabras las dijo en su regreso a la máxima escuela de la lucha libre, pues había sido suspendido luego de que Volador Jr. lo evidenciara de que subió al ring en estado de ebriedad, quitándole su tapa enojado con el fin de terminar brevemente la contienda y no arriesgar a ninguno de sus compañeros.

Lamentablemente, el 23 de diciembre de 2019 la lucha libre perdió a un ídolo. Mr Niebla había fallecido a los 46 años de edad a causa de una artritis séptica; dejando un gran vacío en las arenas por todo lo que significó para el pancracio.

