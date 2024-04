Jesús Martínez pone a todos los entrenadores de Grupo Pachuca a disposición de la Selección

Con total disponibilidad para ayudar a la Selección. A la salida de las votaciones del Salón de la Fama del Futbol Internacional, Jesús Martínez dejó claro que todos los entrenadores que pertenecen a Grupo Pachuca se encuentran con total disponibilidad para formar parte de la Selección Mexicana si se necesita.

"Siempre va a estar abierto para la Selección Mexicana (Guillermo Almada), cualquiera de nuestros entrenadores....incluso los de España, si la selección los necesita están disponibles". Estas son las palabras de Martínez cuando se le preguntó por la posibilidad de que el actual estratega de los Tuzos pudiera dar el salto al banquillo del Tricolor.

Pero a pesar de estas afirmaciones, Jesús puntualizó que él confía en Jaime Lozano y que sabe que debe de renovar la plantilla: "Yo le tengo toda la confianza a Jimmy, el sabe que tiene que ser una reestructuración, pienso que está trabajando en eso".

"Por cierto, hoy me habló Duilio Davino que quiere reunirse conmigo está semana para platicar todos los proyectos que hay. Nosotros como siempre, estamos completamente abiertos a todo lo que es trabajar por nuestro país", agregó el dueño de Pachuca y León.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMISTOSO DE MÉXICO VS BRASIL VENDE 50 MIL ENTRADAS EN MENOS DE UNA SEMANA​

A pesar de esto, Jesús Martínez no ocultó que el representativo mexicano no se encuentra en su mejor momento que actualmente están en deuda con la afición: "No hay que ocultar lo que es, tenemos mucha deuda con nuestra afición (en Selección), es una afición increíble"