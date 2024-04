Laura Rangel sobre jugar Liga MX Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes: “Es algo motivante”

Tuvieron que pasar 6 años para que un partido de la Liga MX Femenil se volviera a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, el cual era un incentivo a dar un extra por parte de las futbolistas de Cruz Azul femenil durante los dos primeros torneos del Circuito Rosa.

El Clásico Capitalino femenil será el encargado de reabrir las tribunas para un partido femenino en este inmueble, el cual es recordado con mucha nostalgia por Laura Rangel, que vistió la playera Celeste de 2017 a 2019 y que tuvo la oportunidad de disputar varios compromisos en este recinto.

"Recuerdo muy bien que fue impactante (jugar en ese estadio), más que nada porque justo yo antes no había tenido el gusto de conocer ese estadio y pues obviamente fue muy padre el estar ahí y mas como jugadora. Personalmente me resultó algo motivante, creo que fue un gran incentivo el hecho de tener como casa este estadio, ya que pues como bien lo mencionas, éramos de los pocos equipos afortunados de tener este plus (jugar en un estadio)", comentó Rangel

El entonces conocido como Estadio Azul, mostraba un ambiente totalmente familiar, ya que la mayoría de aficionados que se presentaban a los partidos eran familiares de las jugadoras debido a que esta liga llevaba dos torneos oficiales de existencia: "Recuerdo justo que estaba bien segmentado con los diferentes tipos de público, me acuerdo también que el ambiente era familiar y tranquilo sobre todo, yo lo atribuyo a que era una liga bastante nueva, que la mayoría de los aficionados eran conocidos nuestros, familiares o bien, gente que le interesaba este tema del futbol femenil o del deporte femenil como tal", destacó la exjugadora de La Máquina.

En el Estadio Ciudad de los Deportes, Laura tuvo la oportunidad de participar en siete compromisos, donde tiene como mejor recuerdo las victorias que lograron conseguir: "Pues yo creo que mi mejor recuerdo eran los partidos que ganábamos, claramente. Creo que muchas veces los marcadores no se nos llegaron a dar, pero las veces en las que el resultado era favorable, era bastante satisfactorio y gratificante el hecho de que todo hiciera como match y sinergia, entonces yo creo que eso y siempre algo que a mí me motivaba era que siempre tenía el apoyo de mi familia, siempre cada jornada estaban ahí para mí entonces igual creo eso es algo como que que me llena mucho"

Ahora que el balón volverá a rodar en este inmueble, Laura Rangel lo ve como algo nostálgico, ya que recuerda cuando era jugadora, una etapa que parece aún no estar cerrada: "Pues es una clase como de nostalgia no, o sea de recordar como que en algún momento yo estuve ahí y pues ver como la vida es como un partido de fut, que siempre da vueltas, que el balón siempre te vuelve a llevar a algún lugar en el que estuviste, entonces creo que me da mucho orgullo y mucha nostalgia también. Me gustaría regresar, como bien mencionas es uno de mis de mis objetivos, es una de mis metas a largo plazo, mediano tal vez, depende como se vayan dando pues mis resultados, pero sí, la verdad creo que es un secretito que acaba de salir pero si esta en mi mente"