Xolos de Tijuana tiene la racha más larga sin ganar; se acerca a los 29 de Veracruz

El Clausura 2024 no ha sido el mejor torneo para los Xolos de Miguel Herrera, el problema para el conjunto fronterizo no es el torneo, sino el año, pues, desde el pasado 1 de noviembre el cuadro de Tijuana no sabe lo que es ganar, siendo una de las rachas más activas sin poder conseguir una victoria.

Los dirigidos por Miguel Herrera vencieron a los Tigres de la UANL el pasado mes de noviembre, encuentro que se disputó en el Estadio Caliente y que vio los goles de Fernando Madrigal y de Domingo Felipe Blanco, anotadores en la última victoria de los fronterizos.

Los 13 partidos que ya llevan sin ganar (dos del Apertura 2023 y 11 del Clausura 2024) es una de las rachas más largas sin conseguir victoria, acercandose a los 21 de Leones Negros y de los Gallos Blancos de Querétaro.

Dentro de las seis más largas, los Tiburones Rojos de Veracruz tienen la racha de más partidos sin conocer la victoria (29 partidos entre el Apertura 2018 y el Apertura 2019), el conjunto fronterizo está a 16 partidos de la triste marca de los extintos escualos.

Equipo Partidos sin ganar Temporadas Tiburones Rojos de Veracruz 29 Apertura 2018-Apertura 2019 Indios de Ciudad Juárez 27 Apertura 2009-Bicentenario 2010 Ciudad Madero 22 Temporadas 65-66 y 66-67 Querétaro 21 Clausura 2003-Apertura 2003 Leones Negros 21 Temporada 93-92, Apertura 2014 Xolos de Tijuana 13 Apertura 2023-Clausura 2024

Tijuana y Bravos por un torneo sin ganar

Los equipos de la frontera están a seis jornadas de poder consumar un torneo sin conseguir una victoria, esto sería un hecho que no se presenta en la Liga MX desde el Clausura 2019 cuando los Tiburones Rojos del Veracruz consumaron 17 jornadas sin poder sumar de a tres.

Tijuana no conocen la victoria en este certamen, en caso de consumarlo se unirían a Bravos de Juárez (2009) y al Atlético Potosino de la temporada 1985.

