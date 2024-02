Miguel Herrera: Las peleas y polémicas del 'Piojo' durante su carrera

Este martes Miguel Herrera protagonizó una nueva polémica después del partido en donde Tijuana cayó por la mínima diferencia ante Cruz Azul en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, esta vez encarándose con Iván Alonso, Director Deportivo de La Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Esta no es la primera ocasión en la que Herrera tiene alguna clase de altercado con colegas, periodistas, árbitros, jugadores e incluso con aficionados dentro de la Liga MX y durante su paso con la Selección Mexicana de Futbol.

vs Ricardo La Volpe

Corría el Clausura del 2016, 'El Bigotón' dirigía a Jaguares de Chiapas y Herrera a los Xolos de Tijuana, el argentino se molestó porque 'El Piojo' fue a saludarlo, Herrera se acercó y se hizo de palabras con su antecesor en el Tricolor: "No me vengas a saludar, sos mala leche" decía La Volpe, mientras Herrera aseguraba "Somos amigos, no te equivoques".

vs Guillermo Almada

Corrían los minutos finales de un América vs Santos, Guillermo Almada y Miguel Herrera se hicieron de palabras y César Ramos expulsó a los dos entrenadores, quienes se fueron discutiendo rumbo a los vestidores en la cancha del Estadio Azteca.

vs Iván Alonso

Este martes, luego del encuentro entre Cruz Azul y Tijuana, el entrenador se encontró en los pasillos con el Director Deportivo celeste, este lo encaró y le preguntó: "¿No tenés memoria?, no tenés respeto por la gente", mientras Herrera manoteaba ante el intento de Alonso por alejarlos de las cámaras, la discusión subió de tono y estuvieron cerca de irse a los golpes.

Se hacen de palabras Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul y Miguel Herrera. La discusión se calentó bastante y estuvo cerca de irse a los golpes. Se armó el zafarrancho entre ambos en los vestidores del estadio pic.twitter.com/8h4RG2vV7j — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) January 31, 2024

vs Christian Martinoli

Después de Copa Oro, Miguel Herrera se encontró con el narrador de TV Azteca, el entonces entrenador del Tricolor encaró a Martinoli y hubo golpes por parte del 'Piojo', este altercado le costó el trabajo de seleccionador nacional rumbo al Mundial de Rusia 2018.

vs Hernán Cristante

En un América vs Toluca, durante el Clausura 2018, Hernán Cristante y Miguel Herrera se confrontaron, el entonces entrenador de Toluca ahorcó al Piojo hasta que los jugadores y cuerpo técnico llegaron a separarlos, al final todo terminó en un abrazo de Miguel hacia Hernán y ambos terminaron expulsados.

Empujones con el auxiliar del LAFC

En la Concacaf Liga de Campeones Miguel Herrera protagonizó una serie de empujones con un auxiliar del LAFC, terminaba el primer tiempo, los animos comenzaron a calentarse y herrera se agarró a empujones con una auxiliar del equipo estadounidense.

