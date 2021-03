Tigres: Renovación de contrato de Gignac fue noticia en Europa y Sudamérica

El pasado jueves André-Pierre Gignac llegó a un acuerdo con la directiva de Tigres para ampliar su vínculo por tres años más. Mediante un comunicado, la UANL anunció que extendió el compromiso con el delantero francés hasta 2024, situación que causó eco no sólo en México sino en distintos medios alrededor del mundo.

Y es que rotativos como el francés L'Equipe destacaron la firma de Gignac por tres años más con los felinos del norte.

"El delantero francés, de 35 años, se ha fichado por tres nuevas temporadas, hasta 2024, confirmó el club mexicano. Esta es la segunda extensión del francés desde que se unió al club en 2015. Desde entonces se ha convertido en un ícono", se leyó en el medio galo.

Medio italianos también retomaron la información del exseleccionado francés; pero no sólo en Europa se dio seguimiento a la renovación de contrato de Gignac, sino también en Sudamérica.

El periódico argentino Olé dedicó unas líneas para el ariete europeo y el conjunto de San Nicolás de los Garza. "El nueve francés que sonó para Boca, pero es récord en Tigres y renovó por tres años", se leyó.

"Gignac apareció en diversos momentos entre los rumores de mercado de Boca. Él mismo reconoció que tuvo una oferta del Xeneize muy seria, y que estuvo cerca de jugar en La Bombonera. ‘Lo de Boca fue muy serio. Yo no quería faltarle el respeto a Boca porque es un club muy grande y me encanta’, confesó el francés en 2019, explicando que se quedó para no faltarle el respeto a Tigres. También Gignac había contado en 2015, antes de jugar la Final de la Libertadores contra River, que era un fanático de Boca", rememoró el diario pampero.

