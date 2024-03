Rogelio Funes Mori asegura que él no es el 'salvador' de Pumas

Aún hay tiempo para que Rogelio Funes Mori encuentre su mejor versión con Pumas, equipo que apostó a su experiencia y contundencia, sin embargo, el propio delantero descartó ser el salvador de los universitarios.

"Estoy muy contento de regresar, lo que me pasó fue un accidente delicado, no me esperaba lo que me pasó, uno siempre trata de jugar y cuando te pasan estas cosas uno se las toma de golpe, pero hoy estoy muy tranquilo, estoy bien, mejorando físicamente", confirmó el delantero auriazul.

"Yo no soy el salvador, creo que el equipo está enfocado en estos últimos partidos que tenemos en la liga y tenemos que estar fuertes para tomarlo con mucha responsabilidad y saber que depende de nosotros entrar a la Liguilla", agregó.

Lo cierto es que con su gol del fin de semana ante Comunicaciones, el Mellizo aseguró sentirse en confianza para poder recuperar protagonismo y regularidad en lo que resta del torneo.

"Para los que no veníamos jugando este partido nos hizo muy bien, fue importante para mí en lo personal volver a agarrar ritmo para agarrar ese ritmo de partido en esta recta final del torneo y estoy muy contento por eso", finalizó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: OFERTA DE AMAZON PRIME A CHIVAS RONDA LOS 20 MILLONES DE DÓLARES