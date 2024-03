Julio González ve el duelo ante Toluca como la oportunidad de romper su 'sequía' de visita

Pumas necesita resultados para estar en Liguilla directa. El arquero mexicano Julio González aseguró que no hay crisis en el equipo de Cantera, pero es necesario sumar los primeros puntos de visitante ante Toluca para estar en los primeros lugares de la tabla general.

"Tenemos muy claro que tenemos que volver a ser un equipo sólido defensivamente. Porque siendo sólidos defensivamente tenemos más opciones de ganar los partidos", aseguró el portero auriazul en conferencia de prensa. “Es un buen momento para pegarle a la primera victoria de visita en este torneo y despegarnos de los de arriba”, continuó.

A su vez, el jugador de Pumas aseguró que el equipo universitario se ha visto con mejoría en sus últimos partidos, sin embargo, han sido afectados por el arbitraje, pero no quiso opinar al respecto.

“El arbitraje siempre busca hacer su mejor trabajo. Creo que los penales que nos pitan, los dos primeros sí son; el mío es de interpretación. A nosotros no nos compete opinar de los árbitros. Creo que en el VAR muchas veces se pierde la dimensión de la jugada. No me gusta opinar de esa parte”, argumentó.

Por su parte, aseguró que los Diablos Rojos de Toluca son muy fuertes en su estadio, pero ellos son un equipo que siempre les ha dado batalla.

“Toluca de local se hace muy fuerte, tiene muy buenos jugadores, pero creo que somos de los equipos que no se quieren enfrentar, cuando hemos jugado contra ellos, hacemos grandes partidos. Esperemos que que sean los primeros puntos de visitante”, señaló.

“Los equipos que estamos arriba, estamos muy arriba, el objetivo es entrar en los seis primeros, y tenemos seis partidos para lograrlo”, finalizó.

