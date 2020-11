Javier Cortés: 'Pumas tiene lo necesario para llegar a la Final del Guardianes 2020'

Pumas tiene lo necesario para, mínimo, llegar a la Final del torneo Guard1anes 2020, así lo aseguró Javier Cortés, quien fuera Campeón con Universidad en el último título que consiguieron (CL 2011).

Y es que en plática con RÉCORD, el exjugador auriazul explicó que para él los felinos dirigidos por Andrés Lillini tienen todo para dejar a Pachuca en el camino y seguir avanzando por qué no, hasta alzar el título.

“Pumas tiene que estar en la Final, tienen con qué y todo el torneo han demostrado lo que pueden hacer porque se ve, hasta alegres se ven, se ve que están unidos y tienen ganas de callar bocas, salen sin importarles nada y ahí están los resultados. Hasta diría que traen suerte de Campeón",

“Yo los veo muy bien y me atrevo a decir que en todos los chavos se ve hambre de querer hacer las cosas bien, y eso es Pumas, la garra, actitud, no dar ningún balón por perdido, tienen la garra que identifica a Pumas”, dijo a RÉCORD.

En tanto, negó ser el ‘héroe’ de Pumas al haber anotado uno de los goles con los que en el Torneo Clausura 2011 vencieron en la Final a Monarcas Morelia y lograron el octavo Campeonato auriazul. Incluso reconoció que recordar ese tanto lo estremece.

“No sé si exagerado decir héroe, pero la verdad es que yo no me veo así, éramos un equipo en el que todos pusimos un granito de arena igual que la afición y es algo que voy a agradecer siempre, no encuentro palabras para lo que me dice la afición porque con esos comentarios me reviven.

“En ese gol no supe qué hacer ni cómo festejar. Fue una felicidad que hasta la fecha no me cabe, hablar de él me pone la piel chinita porque haber escuchado gritar el gol a todo el estadio fue algo increíble, y que hoy haya gente que hasta lo agradezca, no tengo palabras”, señaló.

