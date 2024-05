Gustavo Lema se quedó molesto con el arbitraje en la serie de Pumas ante Cruz Azul

Insatisfecho con el arbitraje. Gustavo Lema se quejó de las decisiones del cuerpo arbitral en el juego ante Cruz Azul, y aseguró que no estuvo a la altura del partido y que se dedicó a señalar lo que le pedía la afición.

“Me siento representado por estos jugadores que vinieron a una plaza muy difícil ante un rival que supo sacar ventaja en cancha nuestra, pero la verdad es que me quedé muy dolido con el arbitraje, un penal en el primer tiempo, otro en el segundo tiempo, me parece que no estuvo a la altura del partido de dos instituciones como las que se enfrentaron”, afirmó el técnico de Pumas.

“El nivel de los árbitros es buenísimo, pero hoy no estuvo a la altura, me parece que era para traer a otro árbitro con más experiencia que pudiera manejar lo que gritaba la tribuna y siempre soy muy respetuoso”, agregó.

Sobre la eliminación reconoció que se quedaron un escalón atrás de lo que llegaron el torneo anterior, pero confía en que esta derrota sea parte de un proceso que lo lleve pronto a los éxitos.

“La afición quiere ganar, nosotros tenemos que trabajar y este tipo de tropiezos son parte del camino para lograr el objetivo, ya estamos con la cabeza puesta en mejorar, reforzarnos y ya pensar en lo que viene”, declaró Gustavo Lema.

