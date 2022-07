Andrés Lillini sobre juego de Pumas: "No merecimos ganar nunca el partido"

Después de que Pachuca se viera muy superior ante los Pumas de Andrés Lillini, el estratega auriazul reconoció los errores de su equipo, por los que no pudieron romper el cero a cero y aseguró que no merecían ganar dicho duelo pues no supieron controlar a su rival.

"Un primer tiempo donde Pachuca jugó mucho mejor que nosotros, velocidades diferentes, alguna situación de gol clara. Nosotros sin control de balón no pudimos ser profundos, llegamos una sola vez a la portería y no de forma clara", comentó el entrenador auriazul.

"Sí nos fuimos al primer tiempo con un sabor amargo porque el rival había sido más que nosotros. El el segundo tiempo equiparamos, sabíamos que Pachuca como siempre de local se viene encima de los rivales, tratamos de contrarestarlos con gente rápida, creo que empezamos a tener más el balón y situación de gol, pero no merecimos nunca ganar el partido, agregó.

Por otra parte, ante la llegada de su reciente fichaje Dani Alves, el timonel descartó que ya pueda contar con el brasileño para la próxima jornada, pues primero deberá arreglar su documentación de trabajo y posteriormente podrá ser considerado por Lillini para que el exjugador del Barcelona sume sus primeros minutos en el balompié mexicano.

"Como todo jugador, cuanto más importante, grande y jerarquía tiene los jugadores más humildes son; se pusó a disposición (Dani Alves) veremos cómo está, al final el que toma la decisión soy yo, pero es un jugador que por sí solo habla de lo que representa físicamente él está bien y como todos quiere jugar lo antes posible", señaló.

Asimismo, a pesar de que los universitarios se mantienen invictos, el argentino aseguró que su equipo deberá mostrar la garra para defender sus próximos encuentros o de lo contrario nada les habrá servido hacerse de buenos jugadores para esta campaña.

“Lo primero que tenemos que mejorar es ser regulares los 90 minutos. Ser más contundentes y no perder la pelota. El miércoles tenemos que sumar de tres”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - PUMAS: EMPATÓ SIN GOLES EN SU VISITA A PACHUCA