Efraín Flores reveló cómo salvó a Héctor Herrera de ser pescador

Efraín Flores dirigió a Pachuca del 2011 a 2012, en ese año el entrenador (que ahora mismo no tiene equipo) fue el responsable de debutar a uno de los mejores jugadores de la cantera tuza: Héctor Herrera.

Flores, que recientemente estuvo en el pódcast Lavolpismo de Ricardo Antonio La Volpe, confesó para “El Bigotón cómo fue que dio con Herrera y cómo evitó que se dedicara a la pesca cuando estaba en la segunda división del equipo hidalguense.

“Se va el (primer) equipo a vacacionar y yo me quedo a trabajar con la 20, con la 17 y con la Segunda División, que la tenían en Tampico en aquel tiempo. Me quedé a trabajar con ellos una semana, futbol, futbol y ahí detecto al ‘Zorrito’ Herrera, estaba ahí arrinconado.

El mismo ‘Zorro’ me dijo ‘si no viene usted, yo me iba a ir a pescar allá a Rosarito’… De ahí salió él, salió Dieter Villalpando, salió este muchacho Herrera, un central que jugó mucho en Pachuca y en León… O sea, de una visoria de una semana”, confesó Flores.

Actualmente, Héctor Herrera juega en el Houston Dynamo después de haber pasado por el Atlético de Madrid, por su parte, Efraín Flores no dirige desde 2018, cuando fue entrenador de los Mineros de Zacatecas.

