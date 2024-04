Alan Bautista, canterano de Pachuca, cuenta su historia para debutar en la Liga MX

El primer jugador modelo para los Tuzos. Alan Bautista quien apenas con sus 21 años de edad ha jugado prácticamente todo el tiene una historia particular pues siendo estudiante de la Universidad del Futbol fue detectadopor visores de Pachuca y hoy su camino tomó dos rumbos, en la Mercadotecnia en el plano académico y con su carrera como jugador profesional.

"Yo comencé en la Prepa, les dije a mis papás que quería venir a estudiar a Pachuca y ellos me apoyaron, me trajeron para acá y llegué a la Prepa 2 años y jugué en la Tercera División con la Universidad del Futbol, estuve dos años y medio, me tocó la Pandemia y fue cuando los Profes me vieron y pude subir a la Sub 20", relató el canterano en entrevista con RÉCORD.

"Ya estando en Sub 20 me tocó jugar en Segunda División, después me pasaron a la Sub 23 y fue cuando el Profe Almada me dio la oportunidad de estar en el Primer Equipo", agregó.

"Terminé la Prepa y justo cuando empecé la Universidad, estudio Mercadotecnia, llegó la Pandemia y estuve en un modo híbrido entre línea y presencial, pero me dejaron seguir con mi proceso en Tercera División entonces no me fui a CDMX, me quedé en Pachuca porque el torneo iba iniciando".

Su debut en Primera ya es una anecdota para él, pero busca un nuevo sueño y es jugar en el Estadio Azteca, el que considera el estadio más importante del país y en donde tiene un recuerdo gris.

"Tengo una espinita clavada porque en el 2021 yo salí a banca con el Primer Equipo con el Profe Pezzolano contra Cruz Azul, pero por desgracia no me tocó debutar porque fue un partido difícil, y tengo esa espinita de jugar en el Azteca y saber qué se siente jugar en el mejor estadio de México", recordó Alan Bautista.

