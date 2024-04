Mikel Arriola destacó el alto nivel de los equipos mexicanos: 'Me siento muy contento y orgulloso'

Durante la presentación de la nueva temporada de la eLigaMX 2024, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, elogió el nivel competitivo demostrado por los equipos mexicanos en la reciente edición de la Concacaf Champions Cup 2024.

Arriola expresó su satisfacción por el desempeño de los clubes mexicanos en la competición regional, destacando que tres de los cuatro equipos que avanzaron a las semifinales eran de origen mexicano. Este logro, según Arriola, es un claro indicativo del alto nivel que posee el futbol mexicano en la actualidad.

"Me siento muy contento y orgulloso de nuestros clubes y felicito el esfuerzo de todos los que participaron. Esto marca una señal muy importante de que la Liga MX es muy competitiva. En la cancha han sido muy solventes nuestros equipos. Nosotros como liga tenemos que procurar siempre que nuestros equipos compitan al máximo nivel. Sabemos que hay muchos partidos y torneos en el año, pero a estas alturas lo que la liga está demostrando el nivel y tenemos que mantenerlo", enfatizó Arriola durante su intervención ante los medios de comunicación.

Además, Arriola abordó las recientes declaraciones de Gerardo Martino sobre la presencia de jugadores extranjeros en equipos como América, Rayados o Pachuca, señalando que no quiso entrar en polémica al respecto. En cambio, resaltó la importancia de mantener un equilibrio en la composición de los equipos y de continuar brindando oportunidades al talento local.

"En términos de liga, lo que tenemos es una gran capacidad de jugadores jóvenes en selección, que es la mayoría. En Qatar, México fue una de las diez ligas en el mundo que más jugadores aportó. Estamos en el top ten no solamente en Qatar, llevamos cinco mundiales así. De lo que se trata es de tener un equilibrio. Ese indicador me parece importante para subrayar el equilibrio. Lo que no implica que no sigamos abriendo los pasos a más talento", concluyó Arriola.

