Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 13 del Clausura 2024

El torneo Clausura 2024 está llegando a la recta final de la fase regular y nada está asegurando en la Liga MX. Equipos como Rayados, América, Tigres, Cruz Azul y Pachuca se encuentran en la parte alta de la taba luchando por un boleto de manera directa a la liguilla, mientras que clubes como Pumas, Chivas y León necesitan sumas para estar en el Play In.

La jornada 13 comienza con tres partidos el día viernes, Puebla recibiendo a los Tigres, Mazatlán vs Tijuana y Atlético de San Luis visitando al América, donde se espera que las Águilas salgan con un cuadro completamente alterno debido a todas las lesiones que tienen en la plantilla y guardando sus armas para el duelo de media semana de la Concacaf.

La jornada sabatina continua con otros tres enfrentamientos Monterrey vs Guadalajara en el ‘gigante de acero’, Pacucha vs Toluca en un duelo de dos equipos que hasta el momento son contendientes al título y para cerrar Pumas vs Cruz Azul en el Olímpico Universitario, duelo de entre dos capitalinos.

El domingo concluye la jornada con duelos en donde todos pelearan por un boleto al Play In, Atlas recibe en el Estadio Jalisco a Querétaro, León visita a Necaxa y la jornada 13 concluye en la frontera con el duelo entre Bravos de Juárez y Santos Laguna.

Fecha, horarios y dónde ver la Jornada 12 de la Liga MX

Viernes 29 de marzo

Puebla vs Tigres | 19:00 horas | Azteca Deportes, Fox Sports, VIX+

América vs Atlético de San Luis | 20:00 horas | Canal 5, TUDN, VIX+

Mazatlán vs Tijuana | 21:00 horas | Azteca 7, Fox Sports, Fox Sports Premium, VIX+

Sábado 30 de marzo

Monterrey vs Guadalajara | 19:00 horas | Canal 5, TUDN, VIX+

Pachuca vs Toluca | 19:00 horas | Claro Sports, Fox Sports, Fox Sports Premium, VIX+

Pumas vs Cruz Azul | 21:05 horas | Canal 5, TUDN, VIX+

Domingo 31 de marzo

Atlas vs Querétaro | 17:00 horas | Afizzionados, VIX+

Necaxa vs León | 19:00 horas | TUDN, VIX+

Juárez vs Santos| 19:36 horas | Fox Sports, VIX+