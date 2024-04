“Guerra Civil” y mucho futbol europeo; esta es la agenda de este 15 de abril

Este lunes 15 de abril, después de la cargada y movida jornada dominical, viene cargado de mucho deporte, teniendo el primer juego de la serie entre los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo como el platillo fuerte del día.

“La Guerra Civil” tendrá el primero de tres juegos este lunes en punto de las 19:00 hrs, mismo que se jugará en el Estadio Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México.

Por la tarde; la Premier League cerrará la actividad de la jornada 33 con el encuentro que recibirá el Chelsea cuando se enfrente al Everton en un duelo por mejorar sus posiciones para alejarse de la zona del descenso, este duelo se jugará a las 13:00 hrs.

En Italia termina la fecha 32 con los encuentros entre Genoa vs Fiorentina y el Atalanta vs Hellas Verona (10:30 y 12:45 respectivamente), además del partido entre el Osasuna vs Valencia en punto de las 13:00 para poner punto final a la actividad de la jornada 31 de LaLiga.

La Liga MX Femenil cierra esta ajetreada jornada futbolística cuando Atlas reciba a Pachuca en puntos de las 17:00 hrs tiempo de México.

