Exhiben a Oswaldo Sánchez por ‘no querer entrenar’ cuando jugaba para Santos Laguna

En días recientes ha existido mucha polémica en torno al profesionalismo que tiene el futbolista mexicano, pues a raíz del fracaso de México en Nations League, el ex seleccionador del combinado tricolor, Diego Cocca, reveló públicamente que a los jugadores nacionales no les gusta trabajar.

Ante estas declaraciones, Hércules Gómez, exjugador de los Estados Unidos y que tuvo un importante paso por la Liga MX, defendió al futbolista mexicano mencionando que, si les gusta trabajar, pero debido a ciertos casos específicos se ha creado una mala fama y pone como ejemplo lo que sucedió con Oswaldo Sánchez y Caixinha en Santos Laguna.

Cuando Pedro Caixinha tomó las riendas del equipo, comenzó implementando una metodología al estilo europeo con más de un entrenamiento al día, razón por la que el exportero mexicano se habría quejado con el entrenador de esa forma de trabajo.

"Lo que pasa es que sí hay pocos que arruinan a la mayoría, yo cuando estaba en Santos, por ejemplo, llegó Pedro Caixinha, eran tres entrenamientos al día y me acuerdo muy bien que Oswaldo Sánchez una vez dijo 'así no trabaja el futbolista mexicano, no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo'", declaró Hércules Gómez en ESPN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUSTAVO LEAL PREVIO AL CIERRE DEL TORNEO: "NUESTRO DESEO ES ESTAR ENTRE LOS DIEZ MEJORES"

Las declaraciones de Hércules Gómez, dejan bien parado al futbolista mexicano del cual se le cuestionó su profesionalismo, pero por el contrario se exhibe a Oswaldo Sánchez, un histórico portero de México pues queda en duda que tan profesional fue en su carrera y hasta el momento no ha dado una respuesta sobre las palabras de su ex compañero en Santos.