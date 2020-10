Dirección General de Promoción de la Salud: 'Afición en estadios de CDMX hasta semáforo amarillo'

El regreso de los aficionados en la Liga MX puede ser un objetivo aún distante, por lo menos en la Ciudad de México. Contrario a lo pensado sobre el posible retorno de público en los partidos, la contingencia sanitaria podría ser un obstáculo para materializar ese plan por el momento.

De acuerdo con el Dr. Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, mientras no exista una disminución en la cantidad de contagios derivados de la pandemia, las tribunas seguirán vacías, pues la condición principal para permitir el acceso a los inmuebles es que el semáforo estatal esté en amarillo o verde, de lo contrario no se podrá contar con asistentes.

"No, en la Ciudad de México no se puede dar el regreso de la afición a los estadios porque la primer condición para que pueda haber un regreso de los aficionados a los estadios es que el Estado esté en semáforo amarillo o verde, si no está así no puede haber regreso", declaró en entrevista para RÉCORD.

Además, en caso de que algún estado cumpla con los requerimientos sanitarios indicados y estén en conjunto acuerdo con el gobierno de esa región para reactivar la venta de boletos al público, deberán tomar en cuenta que de haber un repunte en la cifra de contagios los partidos deberán volver a jugarse a puerta cerrada para evitar la propagación de la enfermedad.

"Algo que tienen muy en mente la liga y todos los equipos de futbol es que se puede jugar un partido a puerta abierta con un aforo disminuido y si por cualquier otra cosa, que no sería específicamente la actividad del futbol, se incrementara el riesgo porque empieza la temporada de influenza o lo que sea que pueda suceder se vuelve a jugar a puerta cerrada”, manifestó.

El Dr. Cortés explicó que el protocolo sanitario que la Liga MX tiene contemplado para cuando se dé el regreso de los aficionados a los estadios es considerado efectivo, aunque también se debe tener la colaboración de los asistentes, quienes deberán cumplir con las normas indicadas.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: MÉXICO ALCANZÓ 794 MIL 608 INFECTADOS DE CORONAVIRUS; MUERTES ASCIENDEN 82 MIL 348

"El protocolo que presentó ante nosotros la Dirección Ejecutiva de la Liga MX es un muy bueno. Contempla dos cosas que son muy importantes: uno, la preparación del espacio físico, el definir con la autoridad sanitaria local cuál va a ser el aforo que se va a permitir en ese estadio; la segunda es el código del aficionado ante la nueva normalidad, el uso del cubreboca, el mantener el distanciamiento físico. Todas estas características que planteó la liga hacen de este protocolo un protocolo muy efectivo”, explicó.