Iván Zamorano ve futuro en Piero Quispe: “Puede ir a un equipo más grande o al extranjero”

Piero Quispe la joya que puede llevar al siguiente nivel a Pumas y Perú. En entrevista para Infobae, Iván Zamorano, platicó previo al partido entre Chile y Perú de cara a la Copa América, donde destacó que Piero Quispe tiene una gran proyección que puede ayudar a su selección y a su actual club a trascender.

De cara a la próxima edición de la Copa América, el cuarto goleador histórico de 'La Roja' platico de las expectativas que tiene de su selección, la cual hará su debut ante Perú: "Me parece que en Perú hay jugadores de experiencia como Gallese, el propio Zambrano o Lapadula. Pero hay otros que vienen pisando fuerte como Quispe, el chico de Pumas. Yo transmito el fútbol mexicano [por TUDN] y lo veo con una proyección muy grande. En general, creo que Perú históricamente ha sido un equipo muy competitivo".

El nombramiento de Quispe fue algo que llamó la atención del medio peruano, ya que es considerado una de las joyas de este país: "Primero que todo, tiene que consolidarse en los Pumas. Creo que ahí tiene que tratar de ser titular indiscutible y a partir de ese rendimiento que pueda tener, claro que buscar otras alternativas. Pero creo que lo principal es tener una consolidación. Pumas, a lo largo de estos últimos años, no ha podido conseguir absolutamente nada. Hace muchísimo tiempo que no gana un título en México, que no es protagonista".

"Creo que en ese aspecto, Piero Quispe puede generar una cierta confianza en que con él en proyección, Pumas puede salir adelante. Pero, en un principio, tiene que pensar en consolidarse y de ahí pensar la posibilidad de emigrar a un equipo mucho más grande, o incluso al extranjero" agregó Zamorano.

Finalmente, Iván Zamorano señaló como ve el duelo entre Chile y Perú: "Veo un partido muy parejo, donde cada uno de los entrenadores, seguramente, intentará tratar de generar en los jugadores esa noción por tratar de ganar el partido. Siempre digo que los primeros partidos son importantes desde el punto de vista del resultado y no tanto del juego. Pero es indudable que tanto Chile como Perú en lo ideal sería comenzar bien la Copa América".

