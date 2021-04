Liga MX: Pumas consiguió agónico empate contra los Tuzos

En los últimos minutos Pumas recobró el rumbo y la suerte, y logró rescatar un punto empatando a dos con Pachuca, que terminó quedándose con un sabor a derrota, porque después de ir ganando por dos goles, los felinos les arrebataron la sonrisa.

El duelo de hoy en Ciudad Universitaria era una de las últimas llamadas para Pumas y Pachuca, para poder estar en la Liguilla o por lo menos en el Repechaje.

Y justo por ese motivo, a ninguno de los dos equipos les servía el empate. Entonces, de inicio Pumas parecía estar más cerca de anotar porque por lo menos tuvo en la primera mitad más llegada que Pachuca.

Y los Tuzos, que hoy se han recuperado e incluso salieron del fondo de la tabla, se encaminaron al triunfo gracias a un hombre que conoce CU como la palma de la mano: Ismael Sosa. A los 36 minutos de juego, el 'Chuco' disparó y puso la pelota en el ángulo derecho de la portería que resguardaba Alfredo Talavera, que nada pudo hacer. Con ese gol se le apagó a Pumas el peligro que había generado.

A partir de ese momento los universitarios no pudieron levantarse, ya no generaron nada con todo y que Andrés Lillini hizo ajustes y mandó al campo al delantero Gabriel Torres, pero el panameño junto a Juan Ignacio Dinenno no provocó peligro.

Y para el minuto 75, Erick Sánchez se metió hasta el fondo del área felina y anotó el segundo gol, con el que Pachuca ya tenía prácticamente los tres puntos en la bolsa.

Pero en la recta final del juego, Pachuca perdió la brújula y Pumas encontró la suerte y la garra porque rescataron el partido. Primero con el gol de Sebastián Saucedo justo al minuto 90, y el broche de oro lo puso Juan Ignacio Dinenno, al cobrar el penalti en tiempo complementario, y con ello pudieron rescatar un punto, que los mantiene con una menor esperanza, pero esperanza al fin, de todavía poder entrar al Repechaje.