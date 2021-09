América vs Chivas: Cuauhtémoc Blanco quiere ver el festejo de las banderillas en el Clásico

El festejo de Cuauhtémoc Blanco clavando banderillas a su compañero Víctor Salas en 1999 quedó marcado en la historia del Clásico Nacional entre América y Chivas y, 22 años después, le gustaría verlo nuevamente cuando ambos conjuntos se enfrenten el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca.

En los últimos meses, Henry Martin y Sebastián Córdova imitaron algunas de sus celebraciones al hacerse presentes en el marcador y también es algo que le da mucho orgullo porque lo siguen manteniendo en el recuerdo y la 'pizca' es válida dentro del futbol.

¿Cuál de tus festejos te gustaría ver?, se le cuestionó al 'Temo': "El de las banderillas, ése estaría bueno. Henry ahí con Córdova, pero el que se les ocurra ojalá que ganen porque yo no me voy a olvidar de ese 5-0 que nos metieron allá en Guadalajara y que aprovechen esta gran oportunidad de que las Chivas están pasando por una situación complicada".

Para el 'Cuau', Henry debe ser el delantero titular de las Águilas y ya ha demostrado que es un futbolista de calidad y de peso en el ataque azulcrema y la Selección Nacional.

"Es un excelente centro delantero, yo no me explico porque no jugaba tanto con el Piojo. Tiene gol y en cualquier momento te puede definir un partido, es un jugador rápido", indicó a RÉCORD.

Sobre Córdova, sabe que llevar la playera '10' en el conjunto azulcrema no es fácil, pero debe explotar su talento y ser un hombre constante dentro de campo.

"Siempre van a haber críticas, ojalá el chavo se ponga las pilas, tiene un gran talento y que aproveche esta gran oportunidad. Siempre se presentan una vez y hay que aprovecharlas al mil", sentenció.

