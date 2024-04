Alexis Vega no le cierra las puertas al América a pesar de su pasado en Chivas

Alexis Vega está viviendo un torneo de reivindicación en la Liga MX, pues luego de cinco años en Chivas, el atacante mexicano volvió a Toluca, donde ‘nació’ como futbolista, y está teniendo mejores números que en todos sus torneos en Guadalajara.

En entrevista para Claro Sports, en W Radio, el hoy atacante del los Diablos dio bastante de que hablar, pues a pesar de su pasado con el Rebaño Sagrado le abrió las puertas al América, para jugar ahí en algún momento de su carrera.

“¿Jugar en América? No le cierro las puertas a nadie”, mencionó Vega, quien aseguró que sabía que sólo vendrían cosas buenas al enfunfarse de nuevo en la casaca de los escarlatas.

"Desde que se dio la oportunidad de volver a Toluca, sabía que era una revancha para mi. Sabía que estando acá iban a mejorar las cosas", indicó.

Esta no es la primera ocasión en la que Alexis Vega abre la posibilidad de jugar en América, pues en el 2023 aseguró que si no tiene otra opción, sería profesional y si jugaría con las Águilas, ademas de que ese mismo año se reportó que fue ofrecido para llegar a Coapa, pero fue el propio América quien no estuvo interesado en el entonces jugador del Guadalajara.

No le pesó la camiseta de Chivas

El nivel que ha tenido Vega ahora en Toluca, contrasta bastante con lo que mostró en los cinco años que estuvo en Guadalajara, por lo que en redes sociales algunos aficionados Rojiblancos ha señalado que no pudo brillar con el Rebaño Sagrado debido a que le pesó jugar con dicha camiseta.

Ante estos señalamientos, Alexis Vega decidió romper el silencio y señaló que nunca le pesó jugar en el Rebaño y se mantiene tranquilo a pesar de todas las criticas que ha recibido por parte de los chivahermanos.

“Hay mucha gente ignorante que dice que me pesó la playera de Chivas y creo que no fue así, yo me fui de tranquilo”, declaró Alexis Vega.

