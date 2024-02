¡A Europa! Juan Carlos Cortéz, canterano de Necaxa, ficha con el Sevilla

Otro mexicano a Europa. Club Necaxa informó la transición de Juan Carlos Cortéz Vásquez hacia el Sevilla Futbol Club de España. Cortéz, cuya formación comenzó en Cimarrones de Sonora, ha acumulado más de 3 mil minutos de juego en diversas categorías bajo el amparo de los Rayos.

El proceso formativo de Cortéz en Club Necaxa ha sido meticuloso, pues ha transitado desde la tercera división hasta categorías superiores como Sub 18, Sub 20 y Sub 23.

Su participación en una gira internacional y en la Algarve Cup en Portugal destaca la importancia de la exposición internacional en el desarrollo de los jóvenes futbolistas. Y es que gracias a esto, el mexicano entró en el radar del equipo de LaLiga.

La historia de Juan Carlos Cortéz es un testimonio del compromiso de Club Necaxa con la preparación de sus jóvenes talentos para los desafíos del fútbol mundial. Su paso hacia el Sevilla Futbol Club es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el jugador, el club y su equipo de trabajo. La inversión y la innovación metodológica son pilares fundamentales en el enfoque de Club Necaxa hacia la formación de futbolistas de élite.

El ascenso de Cortéz hacia el Sevilla no solo destaca su propio talento, sino también la capacidad del Club Necaxa para detectar y nutrir a futuras estrellas del fútbol. Este traspaso es un testimonio del éxito de los procesos formativos implementados por el club, consolidando su reputación como una institución que no solo cosecha triunfos en las canchas, sino también talentos excepcionales que brillan a nivel internacional.

La proyección internacional de Juan Carlos Cortéz es un ejemplo inspirador para otros jóvenes futbolistas que buscan alcanzar sus sueños en el deporte rey. Su historia resalta la importancia del trabajo arduo, la dedicación y la oportunidad brindada por clubes como Necaxa, que apuestan por el desarrollo integral de sus jugadores. La trascendencia de Cortéz hacia el Sevilla es un hito significativo en su carrera y un motivo de orgullo para el Club Necaxa y su comunidad de aficionados.

