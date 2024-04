Tano Ortíz previo a enfrentar a Columbus: 'Muero por jugar una Final'

Monterrey enfrentará este miércoles a Columbus Crew en el juego de Ida de la serie que definirá a uno de los dos invitados a la Final de la Concacaf Champions Cup, escenario que ilusiona a Fernando Ortíz.

El argentino nunca ha disputado una Final desde que comenzó su carrera como entrenador, por lo que aseguró que "muere" por vivir lo que es un partido por el título.

“En lo personal, me muero por jugar una Final, no lo voy a negar. Si bien se me ha negado en muchísimas ocasiones en este y otro club, tengo muchas ganas de jugar una Final.

Estoy por esa línea, competencia en la que compitamos, la vamos a querer ganar, si el boleto para el Mundial ya lo conseguimos, es la misión que nos pertenece. Estamos a dos partidos de una Final internacional y a qué equipo no le gustaría disputar una Final internacional”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, el técnico de Rayados señaló que el mal momento que vive su equipo en la Liga MX no afectará el rendimiento en Concachampions, aunque aclaró que sus dirigidos no deben estar "tranquilos" y afrontar la Semifinal como debe ser.

"Yo creo que la competencia internacional indica que hoy estamos en una Semifinal y hay que afrontarla tal cual es. Luego, en la liga mexicana, sí hay que reconocer que no estamos pasando un buen momento. El colchón ese que tuvimos o que tenemos desde principio de temporada nos habilita quizás a aceptar las derrotas, pero tampoco hay que estar tranquilos", agregó.

