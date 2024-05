Tano Ortiz busca superar sus 'fantasmas' en Semifinales: "Es algo que ronda en mi cabeza"

De cara a disputar su boleto a la Final de la Concachampions en la vuelta contra Columbus Crew, Fernando 'Tano' Ortiz, estratega de Rayados de Monterrey, está decidido a superar las dificultades de las Semifinales.

Ortiz, quien ha perdido las tres que ha disputado con América, reconoció en conferencia de prensa: "Obviamente que uno hace el análisis que pude haber hecho o que dejé de hacer para poder conseguirla. Eso es algo que ronda en mi cabeza durante mucho tiempo".

El estratega, marcado por esta estadística tanto en su etapa en América como ahora en Monterrey, expresó su deseo de llegar a una Final: "En lo personal, lo he dicho, sí, tengo muchas ganas de estar en una final. Y bien no se me ha dado en los últimos casos en este club y en otro club, pero confío y se los dije durante la semana que van a hacer un gran papel el día de mañana y podamos lograr hacerlo".

A pesar de la derrota 2-1 en el partido de Ida ante Columbus, Ortiz mantiene la confianza en su equipo para revertir la situación: "Los chicos entienden y saben la realidad de cómo está la serie abierta. Ellos van a salir desde el minuto cero a querer revertir la situación".

El foco del equipo está cien por ciento en superar las semifinales ante el Columbus, dejando de lado la serie de Cuartos de Final ante Tigres: "Yo creo que si pensamos en los cuartos de final de nuestra liga, cometeríamos un error. Nuestro plantel y nuestro cuerpo técnico están pensando el día de mañana."

Tano Ortiz cree que quieren dañar su imagen

Ante los rumores de divisiones en el cuerpo técnico, especialmente con su auxiliar Peter Thelemaque, Ortiz respondió contundentemente: "Hago oídos sordos. Desde que llegué a Monterrey han querido manchar mi imagen en todos los sentidos. No tengo por qué dar explicaciones con respecto a mis relaciones con el cuerpo técnico".

El entrenador enfatizó la importancia de enfocarse en lo deportivo y no en los rumores: "Hay cosas más importantes que resolver y no fijarse en un abrazo con un cuerpo técnico".

