Chelito: 'El Mundial de Clubes fue una vitrina para que Tecatito llegara a Europa'

César Delgado piensa que el Mundial de Clubes es una gran vitrina, pues hay visores que están buscando talento para llevárselos a los mejores equipos de Europa. Contó que el Olympique de Lyon se interesó en ‘Tecatito’ luego del partido de Monterrey contra el Chelsea de 2012.

“La verdad es que anduvo muy bien. Cuando volvimos me contactaron para preguntarme sobre él. Yo les dije que era un excelente jugador, que le dieran para adelante (con la contratación). Con el tiempo terminó jugando en Europa. Es una linda vidriera para los más jóvenes. Están todos los ojos puestos ahí", contó en exclusiva para RÉCORD.

En ese entonces, Jesús Manuel Corona tenía 19 años pero fue un verdadero dolor de cabeza para el histórico Petr Čech: "Era un pibe y le pintó la cara", aseveró.

Al final, los Blues les ganaron 3-1 a los Rayados. Los primeros goles fueron de Juan Mata, Fernando Torres y Darvin Chávez, mientras que el último fue de Aldo de Nigris.

El ‘Tecatito’ no llegó al Olympique de Lyon, pero sí cumplió su sueño de jugar en las mejores ligas de Europa. Su aventura comenzó con el Twente, después estuvo muchos años en el Porto y actualmente se encuentra en el Sevilla.

ESPERA GRAN MUNDIAL DE RAYADOS

César Delgado confía en que Monterrey tendrá una destacada participación en el que será su quinto Mundial de Clubes. Cree que los Rayados tienen todo para convertirse en el primer equipo de la Liga MX en ganar este torneo organizado por la FIFA.

“Están cada vez más cerca, falta un pasito para que logren algo histórico. Con el entrenador y los jugadores que tiene, puede lograr algo grande. El mundo va a quedar sorprendido”, contó en charla con RÉCORD.

Los mejores resultados de Monterrey fueron los terceros lugares de 2012 y 2019, en la primera edición le ganaron al Al-Ahly y en la segunda a Al-Hilal Saudí.

El ‘Chelito’ participó en tres ediciones del Mundial de Clubes: Japón 2011 y 2012, así como Marruecos 2013.

"La verdad que fue una experiencia hermosa. Todo lo que vivimos fue algo muy bueno. Te das cuenta de lo importante que es este torneo, porque muchos no le dan el valor que se merece. Es hermoso todo lo que lo rodea. Cuando estas dentro de la cancha es algo grandioso. Ahora que lo veo desde afuera me da nostalgia, me gustaría volver a estar ahí, pero bueno, ya paso esa época. Me preparaba de una forma diferente para llegar bien física y mentalmente”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUNDIAL DE CLUBES: HÉCTOR MORENO REPORTÓ CON RAYADOS TRAS PARTICIPACIÓN CON EL TRI