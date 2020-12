Fernando Navarro: 'Yo hago mi trabajo para llegar a la Selección Mexicana'

Fernando Navarro se coronó Campeón del Guardianes 2020 con León, el mejor equipo de la Liga MX; sin embargo, pese al rendimiento que tuvo con la Fiera no ha tenido el mismo éxito para ser convocado a la Selección Mexicana.

El defensor de los Panzas Verdes aseguró que ya no se desespera por la falta de oportunidades que ha tenido para vestir la camiseta nacional.

"Antes si me desesperaba un poco, era frustrante, pero al final el Tata me dio la oportunidad de ir a Copa de Oro y eso de alguna manera me quitó la desesperación. Hoy en día lo veo como que si me toca iré con más ganas, pero si no se da tampoco me vuelvo loco", comentó Navarro para TUDN.

"Yo hago mi trabajo y espero que sirva para llegar a Selección. Hoy en día lo veo como que si me toca iré con más ganas pero si no se da tampoco me vuelvo loco" @FNavarro_3 en exclusiva para @Lineade4TUDN En vivo TUDN pic.twitter.com/837Kq2FJyL — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 15, 2020

El jugador destacó que sigue trabajando para tener mayores llamados con Gerardo Martino en la Selección después de los tres partidos que disputó con el Tri en la Copa de Oro donde marcó un gol ante Martinica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COTA: 'EL CAMPEONATO SE DISFRUTÓ MÁS POR TODO LO QUE SE DIJO'