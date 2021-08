Ferretti sobre el gol anulado a Juárez: "Si fuera para el otro lado la hubieran dejado"

Tras la derrota del FC Juárez ante el América, Ricardo Ferretti cuestionó al arbitraje, pues consideró que éste, ni fue justo con sus decisiones, y ejemplificó una falta que no fue sancionada sobre Matías Fernández.

"En el primer tiempo en la jugada en la que mi jugador va solo y el jugador del América se le cuelga del cuerpo e impide que él vaya a gol, entonces ¿Por qué no se midió de la misma manera (la jugada en la que fue expulsado Esquivel) ¿Por qué el toro no se cayó? Era una jugada en la que el Toro iba directo a gol. Vemos una, pero no vemos la otra”, declaro en conferencia de prensa.

El Tuca se dijo decepcionado por esta acción, pues señaló que esta jugada pudo haber cambiado para bien, el rumbo de su equipo en este encuentro.

“No puedo decir que con este gol legitimo hubiera ganado, pero me siento decepcionado, porque es una jugada legitima es un gol que nos pudo haber dado confianza para poder hacer un buen partido, naturalmente si me da una frustración muy grande, porque si es para el otro lado no te la marcan. Si fuera para el otro lado la hubieran dejado”, finalizó.

