Fernando Tena tras derrota: 'Debemos hacer una autocrítica para revertir nuestra situación'

A pesar de una gran reacción en el segundo tiempo, los Bravos de Juárez no pudieron levantarse de un error fatídico de Enrique Palos para rescatar un empate en Torreón, por lo que Luis Fernando Tena asegura que deben ser autocríticos para salir adelante.

“Lamentablemente nos vamos con las manos vacías, estuvo claro que Santos fue mejor en el primer tiempo, no nos alcanzó para empatar, Santos domina un estilo de juego desde torneos pasados, planteamos mejor en la segunda parte, peor no nos alcanzó, nosotros a hacer una autocrítica, análisis profundo para estos inicios tan malos que hemos tenido”,dijo Luis Fernando Tena.

Luego de ocho jornadas con resultados intermitentes, el timonel mexicano reconoció que los Bravos están muy lejos de lo que proyectó a estas alturas del torneo.

“Estamos rezagados, si pensábamos ir con más puntaje, es difícil decir cuántos mereceríamos pero si quisiéramos estar más arriba. No es dosificar, es un plan de juego que no nos funcionó y no podemos echar la culpa al accidente, el equipo tiene que sobreponerse a todas las cosas, el segundo tiempo nos costó mucho”,apuntó .

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUILLERMO ALMADA: 'TERMINAMOS SUFRIENDO UN PARTIDO EN EL QUE FUIMOS MUY SUPERIORES'