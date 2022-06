Sebastián Jurado: 'Había mucha presión por tener tantos años sin salir campeón'

En Cruz Azul tienen claro que después de haber alcanzado el punto máximo con la obtención del campeonato en el 2021, se vendrían torneos aún más difíciles al tratar de mantenerse. El equipo no pudo con esa presión, sufrió de la llamada 'campeonitis' y quedó eliminado en Repechaje en su intento por buscar el Bicampeonato. Posteriormente, el sueño terminó en el Volcán de Tigres UANL; sin embargo, para Sebastián Jurado dichos tropiezos son parte de la consolidación de una nueva estructura.

"Es una estructuración y un proceso por el cual el equipo tiene que pasar, había mucha presión por tener tantos años sin salir campeón, pero lógicamente después del campeonato viene un proceso de asimilar todo lo que se logró, aceptarlo y con mucha humildad ir a buscar el siguiente", declaró en entrevista con RÉCORD.

"Tenemos que mirar el día a día, tenemos que ser muy intensos, serenos y seguramente trabajando bien, si somos humildes, si trabajamos en 'pro' del compañero y siendo solidarios, la verdad creo que aumentan las posibilidades de pelear un campeonato", agregó.

Jurado afirmó que deben sacar las cosas positivas de los dos últimos semestres y también, sacarle el mejor provecho posible a los refuerzos que se han incorporado al conjunto de La Noria tras la obtención de la Novena.

"Yo creo que siempre se pueden sacar cosas positivas, yo no vería como no alentadores los dos últimos semestres, creo que se han sumado elementos al equipo, jugadores bastante importantes y se ha generado un grupo muy bonito en el seno de Cruz Azul, creo que hay muchas cosas positivas si nos ponemos a ver, debemos de capitalizarlo e ir por lo que viene”, sentenció.

SALIDA DE REYNOSO ES 'PARTE DEL FUTBOL'

La repentina salida del técnico Juan Reynoso, artífice de la Novena que terminó con una larga sequía de campeonatos en Cruz Azul, fue una de esas decisiones que forman parte del futbol y en la que los jugadores poco y nada pueden hacer para evitarlo, así lo manifestó el portero celeste.

"Al final esos cambios son parte del futbol, no nos podemos quedar a ver esa parte los jugadores porque son temas que no nos corresponden y no están en nuestras manos, son decisiones de la institución, de la directiva y pues nosotros mirar para adelante, enfocar objetivos nuevos y metas de corto, mediano y largo plazo”, comentó.

Sin embargo, Jurado se siente motivado por la llegada del nuevo Cuerpo Técnico que encabeza el uruguayo Diego Aguirre, un técnico con una larga trayectoria en Sudamérica, pero con poco reconocimiento en la Liga MX.

"Yo te puedo decir que es una gran persona, tanto él como su Cuerpo Técnico y creo que tenemos muchas cosas que aprender y tratar de poner en práctica, tratar de poner en práctica lo que él nos pide porque de esa forma vamos a ser un equipo más intenso y dinámico, con la idea clara de lo que el Profe Aguirre quiere y tratar de hacer un equipo sumamente competitivo para ir en busca del campeonato”, declaró Jurado.

