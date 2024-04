Martín Anselmi sobre la clave para romper la mala racha: 'Era importante volver a ser nosotros'

"Era importante volver a ser nosotros", lo primero que dijo Martín Anselmi luego de vencer a uno de los líderes del torneo, Monterrey, aclarando que la semana pasada contra Pumas no fueron lo que habitualmente son como equipo y que por ello hoy buscó hacer modificaciones en el planteamiento.

"Lo que intentamos es ser más profundos e intentar mover a la línea defensiva desde un jugador rápido como Uriel (Antuna). Las acciones de gol se vio esa profundidad. Después entendimos que el partido estaba en la banda derecha, por eso decidí mandar a la banda a Antuna y dejar ese espacio vacío para que lo atacara Rivero", explicó el argentino.

"Creo que funcionó, Uriel hizo dos goles, pero fue un cambio para el partido. Me gusta que haya competencia y que todos mis jugadores luchen por un lugar", añadió.

Sobre las anotaciones anuladas y la expulsión revertida a Jordi Cortizo, el estratega de La Máquina evitó hablar al respecto, aunque afirmó que sus asistentes consideran que uno de los tantos estuvo mal anulado.

"Hay cosas que o podemos controlar. El clima, el árbitro, las reacciones del rival. Nosotros jugamos contra Monterrey y punto. No he visto la jugada, mis asistentes me dijeron que estaba habilitado, pero yo no la vi. Los árbitros se equivocan, aciertan, todo eso es parte del juego", finalizó Martín Anselmi.

