Erik Lira: 'A mí nada más me avisaron que me iba a Cruz Azul'

Antes de iniciar el Clausura 2022 se hizo oficial el traspaso de Erik Lira de Pumas con Cruz Azul y fue el propio futbolista quien reveló cómo de un día a otro se enteró de que era nuevo integrante de La Máquina.

"La directiva de acá preguntó por mí y se dio la oportunidad... A mí nada más me avisaron y claro que me duele despedirme de Pumas, pero en Cruz Azul me pueden ayudar a cumplir mi sueño de jugar en Europa", confesó Lira en entrevista con W Deportes.

"Nunca voy a ocultar que salí de Pumas, gracias a ellos estoy donde estoy, pero estoy muy ilusionado de estar acá (en Cruz Azul)", agregó.

Además, el mediocampista dio a conocer las diferencias que encuentra entre su anterior técnico Andrés Lillini y su actual timonel Juan Reynoso.

"Los dos son excelentes entrenadores, de Lillini aprendí mucho y de Reynoso lo estoy haciendo... Andrés se preocupa mucho porque el jugador esté bien, con Reynoso llevo poco tiempo, pero es gran persona", aseguró Lira.

