Diego Aguirre sobre goleada de Santos a Cruz Azul: 'Inesperado, veníamos con expectativas'

Cruz Azul fue un desastre en la pelota parada, si bien solo dos de los goles recibidos cayeron de esa manera el propio Diego Aguirre, entrenador cementero resaltó que esas anotaciones marcaron el rumbo del partido al que calificó como “una derrota dura” debido a que llegaron con la ilusión de seguir guardando el cero en su marco como en los dos útlimos compromisos.

“Un resultado inesperado, veníamos con muchas expectativas a este partido, tuvimos errores puntuales que en el análisis del partido corregiremos, tuvimos esa situación de la bola parada, dos tiros al poste que no entraron y cuando intentamos con un cambio en la segunda parte nos vino ese segundo gol también en pelota quieta y ahí nos desordenamos y nos vimos afectados emocionalmente; fue una derrota dura”, admitió el entrenador charrúa.

“Tuvimos esa dificultad en los dos primeros goles porque marcaron el rumbo del partido, si bien tuvimos un momento bueno y generamos ocasiones, el equipo rival se creció y terminó marcando más goles, tenemos que corregir”, añadió.

Sin embargo, el timonel uruguayo evitó caer en excusas por la falta de jugadores en la línea defensiva recordando que Julio Domínguez sigue lesionado y que Ramiro Funes Mori no pudo ver acción por la falta de visa de trabajo.

“Tenemos que mejorar muchos aspectos, no me gusta cuando buscamos posibles excusas, hay cosas que hay que mejorar, el resultado para mejorar es el trabajo, hay cosas que no pueden repetirse en un equipo que busca tener aspiraciones”, sentenció Diego Aguirre.

