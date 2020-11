Cruz Azul: Siboldi, molesto por tirar 'todo a la borda' en cinco minutos ante Pumas

Es casi costumbre que los últimos minutos resulten complicados para Cruz Azul, y fueron precisamente los últimos cinco que Pumas aprovechó para arrebatarle el triunfo a La Máquina, situación que dejó molestó al técnico Robert Dante Siboldi.

Los cementeros consiguieron la ventaja en el marcador durante 85 minutos y en un 'abrir y cerrar de ojos', los universitarios remontaron en el marcador y el estratega uruguayo es consciente que para ganar un título se necesita tener un buen rendimiento durante todo el partido, por lo que buscará no repetir lo sucedido ante los felinos.

“Estoy enojado porque creo que hicimos 85 minutos muy buenos y en cinco minutos tiramos todo a la borda. Al final no supimos manejar el partido y nos tenemos que enfocar en que no nos quiten un triunfo que era merecido y que en dos centros nos ganan. El equipo jugó bien pero no nos alcanzó y para salir campeones tienes que jugar los 90 y tantos minutos a muy buen nivel”, detalló al finalizar el encuentro.

Además, Siboldi consideró que deben darle continuidad al buen trabajo que han realizado y no cargar con los fantasmas del pasado, aquellos que les recuerdan los más de 20 años sin tener un campeonato de liga, por lo que aseguró ahora sólo tienen que enfocarse en cumplir con hacer un buen papel en Liguilla.

“Hay que hacer las cosas que venimos haciendo, como venimos entrenando y retomar esa confianza. La historia ya la sabemos, es bien sabido que venimos 20 tantos años arrastrando cosas que no nos corresponden, no nos tenemos que sacudir nada, tenemos que hacer las cosas bien”, explicó.

