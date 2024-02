Anselmi sobre la pelea de 'Piojo' Herrera e Iván Alonso: 'No la vi, la verdad que me la perdí'

Minutos después del pleito entre Miguel Herrera e Iván Alonso, el director técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, salió a conferencia de prensa y fue cuestionado sobre dicho suceso.

Anselmi con cara confundida comentó que no supo nada de la discusión debido a que él seguía en los vestidores: "No la vi, estaba viendo las estadísticas del partido, la verdad me gusta verlas después de cada juego, y la verdad que me la perdí, estaba en el vestuario", sentenció el entrenador celeste.

Sin embargo, al hablar de lo deportivo hizo elogios para su equipo y aplaudió el compromiso que tienen sus jugadores.

"La forma en la que entrenan todos los días me hacen saber que quieren competir por un lugar y eso es bueno, la competencia es buena", expresó el DT de La Máquina.

Elogia a Ángel Sepúlveda

Cruz Azul consiguió su segundo triunfo de este Clausura 2024, esta vez venciendo a los Xolos de Miguel Herrera por la mínima diferencia, producto de Ángel Sepúlveda.

A quien el entrenador también llenó de elogios por los dos goles que lleva en el presente torneo; “Sepúlveda sé de su calidad, sé su esfuerzo, sé su compromiso y la gran persona que es porque es un profesional”, concluyó Anselmi.

La máquina jugará el próximo el viernes ante el Querétaro partido correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2024.

