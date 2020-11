Subdirector del Akron: 'Nos hemos estado preparando para abrir desde que comenzó la pandemia'

El estadio Akron se prepara para abrir sus puertas a los aficionados de Chivas que apoyarán a su equipo en los Cuartos de Final contra el América.

El subdirector de operaciones del Akron, José María Aldrete detalló sobre las medidas que se implementarán en el programa piloto con un 12 por ciento de la capacidad del inmueble, además de que destacó que comenzaron a trabajar en el proyecto desde que comenzó la pandemia.

"Nos hemos estado preparando durante varios meses, la intención era que en la Liguilla pudiéramos abrir el estadio, ese fue el objetivo original. Este evento será una prueba piloto para evaluar cómo sería el regreso después", declaró en entrevista para Marca Claro.

"Llevamos trabajando en este proyecto desde que empezó la pandemia para visualizar como iba a regresar la afición. Nuestro protocolo nos permitirá tener una experiencia segura para los aficionados, es un espacio abierto", aseguró.

Aldrete también pidió a los aficionados que no caigan en las trampas de páginas que ofrecen boletos en venta y detalló que los espectadores deberán portar en todo momento en cubrebocas en todo momento.

"Las páginas que venden boletos no son reales. Buscaremos evitar aglomeraciones, el cubrebocas será obligatorio, seremos enfáticos en que se respeten las medidas, si no usan cubrebocas será retirado y vetado.

"No habrá venta de alimentos y bebidas, no alcohol. Estamos haciendo una inversión para lograr el regreso de los aficionados al estadio, no estamos abriendo por negocio, no es el objetivo", detalló.

