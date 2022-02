Ramón Morales: 'Cuando fuimos a jugar vs Boca Juniors creí que nos iban a matar'

La visita de Chivas a la Bombonera por los Cuartos de Final de Vuelta de la Copa Libertadores 2005 pasó a la historia por lo hostil del ambiente dentro y fuera de la cancha.

Ramón Morales, capitán del Rebaño en aquel entonces, recordó el temor que fue el estar en el estadio de Boca Juniors aquel verano, pues la afición xeneize se mostraba peligrosa ante la inminente eliminación de su equipo.

“Miedo en el futbol solamente tuve una vez y fue cuando fuimos a Boca, ahí sí creí que nos iban a matar. No del juego, de que nos fueran a matar. Tiraban unas piedras, y le dije al árbitro termínalo, esto es peligro, una piedra a mi portero, no hay garantías, se me acerca el árbitro me dice ‘capi, si lo termino te matan a ti y a mí, así que lo vamos a jugar, al final lo suspendieron. Ahí sí tuve miedo, es la única vez”, recordó Morales en charla con Amaury Vergara en el podcast Trasmutando.

​​“A nosotros (Alberto Medina y Ramón Morales) nos sacó del estadio una ambulancia porque nos íbamos a la Copa Confederaciones. De ahí, casi a la par en la ambulancia, nos dice el de la ambulancia al Venado y a mí: 'Denle gracias a dios que somos de River, porque si somos de Boca los matamos'", indicó el ahora técnico.

Chivas terminó su participación en aquella Copa Libertadores cayendo en las Semifinales ante Atlético Paranaense por marcador global de 5-2.

