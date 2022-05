Gudiño confirmó su salida de Chivas: 'Duele no seguir en el club que me vio nacer'

Raúl Gudiño confirmó su salida de Chivas tras no poder llegar a un acuerdo con la directiva para extender su estadía en el conjunto Rojiblanco.

El portero mexicano dio a conocer que se irá del Guadalajara, sin embargo, destacó que su intención era permanecer y continuar varias temporadas más en la institución.

"No llegamos a un acuerdo, en ambas partes se hizo un gran esfuerzo, a final de cuentas es futbol, toca seguir otro camino, otras metas y para delante. Duele no seguir en el club que me vio nacer, donde me formé, donde estuve prácticamente mi vida, desde los 11 años.

"Siempre fue mi idea quedarme en Chivas, representar a la institución, me voy jugando, lamentablemente por la lesión de un compañero", declaró.

Asimismo, el guardameta mencionó: "Son etapas, a todos nos duele irse de su casa, seguimos aspirando para lo que viene y preparándonos para lo mejor".

