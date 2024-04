Derrotas ante Cruz Azul y en los Clásico fueron duros golpes para Chivas, aceptó Brizuela

Chivas tuvo un buen inicio de torneo en el Clausura 2024, lo que ilusionó a más de uno con el proyecto de Fernando Gago. Sin embargo, los resultados recientes no han sido favorables y el Rebaño está en el límite de quedar eliminado, con cinco partidos por disputar.

En charla con TUDN, Isaac Brizuela reconoció que tras el buen inicio, fue un duro golpe la goleada ante Cruz Azul, a la cual siguieron los tres Clásicos ante América, de los cuales solo ganaron uno, lo que no les alcanzó para avanzar en la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Empezamos bien, el equipo agarró una buena rachita, el estilo de juego, que proponíamos, estos últimos juegos que nos toca combinar la Conca y el torneo que no fueron resultados positivos, la afición fueron los primeros que no estuvieron conformes", y enfatizó que Cruz Azul es uno de los rivales ante los cuales no se puede perder como lo hicieron en el Estadio Azteca.

"Fue un golpe duro, pero haciendo un balance creo que no es de lo peor, ni fuimos los mejores por ganar 2-3 juegos", y agregó que no tendrán margen de error en el compromiso de este sábado ante Rayados de Monterrey.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz es líder del certamen y, por ahora, único invicto del Clausura 2024. Sin embargo, el dato alentador para el Rebaño es que no pierde como visitante en el Estadio BBVA desdee agosto de 2017.

