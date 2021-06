Chivas: Víctor Manuel Vucetich espera uno o dos refuerzos para el Apertura 2021

Víctor Manuel Vucetich espera un refuerzo o dos. El entrenador del Guadalajara dio a conocer que se está trabajando en incorporar a algunos elementos provenientes de otros clubes, además de su trabajo en fuerzas básicas.

“Lo hemos platicado y estamos conscientes de esta situación. Chivas está respaldando a la Selección Mexicana y el apoyo ha sido total. Por tal motivo tenemos siete ausencias, es posible que se incorporen uno o dos elementos para el torneo. A lo mejor vendrá un elemento o dos”, reveló el tamaulipeco en conferencia.

El Rey Midas dejó en claro que la directiva está haciendo las gestiones necesarias, aunque es una labor complicada debido a que no cualquiera cuenta con el perfil para ser futbolista del Guadalajara.

“Chivas requiere de un perfil muy específico. Se ha pedido y de ha buscado, es complicado y estamos en esa espera. No es simple y por estamos trabajando a la gente de la cantera que sabe lo que es la responsabilidad, pueden llevar ese peso específico de esta playera. Hay jugadores que vienen trabajando para ello.

“Se está buscando. Eso no lo sabemos porque lo depende de nosotros. Qué la gente entienda que estamos en comunicación y la gente está haciendo su trabajo. Eso depende, no es cuestión de uno. Pocos elementos reúnen el perfil para jugar con Chivas. No queremos llenarnos de jugadores, sino que queremos gente que realmente vengan a ayudarnos a mejorar. Tenemos buenos jugadores y estamos trabajando con gente de la cantera”, concluyó Vucetich.

