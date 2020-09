Chivas: Oribe Peralta siente que está recuperando ritmo tras superar el Covid-19

Oribe Peralta, artillero del Guadalajara, aseguró que está avanzando paulatinamente en su recuperación tras padecer Covid-19, situación que le afectó severamente en el tema físico.

“Estoy bien. Me siento contento, me siento con fuerza, después de todo lo pasado, del contagio. El cuerpo te pide descanso y se lo tienes que dar. Gracias a Dios, soy afortunado por estar, muchas personas tuvieron este virus y desgraciadamente ya no están con nosotros.

“Estoy bien, volviendo al ritmo. Me tocó jugar con la Sub 20 el sábado y me sentí bien para retomar ese ritmo de partido porque tenía mucho tiempo sin participar”, explicó en charla con Chivas TV.

Con respecto al recibimiento que le ha dado el grupo a Víctor Manuel Vucetich, el 'Hermoso' destacó que la plantilla está trabajando fuerte y con la mejor disposición para cumplir con los objetivos, aunque sabe que para eso es necesario trabajar en sintonía.

"Al equipo lo veo bien, todos con ganas de participar, poniendo su esfuerzo para que las cosas salgan bien"

“Lo veo bien. A todos con ganas de participar, todos poniendo su máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien porque sabemos que al final de todo, depende de nosotros; que los resultados se den, que consigamos la mayor cantidad de puntos posibles. Todo eso depende de nosotros y tenemos que llevarlo a cabo partido tras partido.

“En un equipo necesitas de todos para que funcione. Tienes que asimilarlo de tal manera en que tengas que aportar al grupo. ¿Qué puedo darle al grupo? Desde la posición en la que esté. Todo esto funciona como una maquinita, si un engrane no funciona todo va a estar fallando y fallando y no vas a obtener los resultados deseados”, finalizó Peralta.

