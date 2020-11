Chivas: Mascota del Rebaño recordó las complicaciones que sufrió por el Covid-19

José Juan Jiménez, quien da vida a la mascota del Rebaño, Chiva Loca, recordó los difíciles momentos que pasó tras contagiarse de Covid-19 que lo obligó a estar internado en un hospital con oxigeno.

El coronavirus le causó a Jiménez serias complicaciones en su estado de salud que lo llevaron a pensar lo peor.

"Me despedí por cómo me sentía, tuve muchos sentimientos, es horrible, al poco rato se me acercó una doctora y me dijo que si le firmaba porque me tenían que intubar, la verdad le dije que no porque tenía que hablar con mi familia”, recordó la Chiva Loca para TUDN.

En 36 años como la mascota del Rebaño, Jiménez nunca se había perdido un partido, pero con la ayuda de los médicos que lo trataron y el cariño de los jugadores y afición pudo salir adelante y volver al campo para apoyar al equipo.

"Para el Chivas vs Atlas aún estaba internado y los jugadores mandaron videos antes del partido, 'Chiva Loca estamos contigo', me dedicaron el partido, sentí emoción cuando marcaron gol, lo estaba viendo en mi celular.

"En 36 años, salvo por esto que pasó, nunca me había perdido un partido, llámese Libertadores, Merconorte, Mercosur, amistosos, Copa", comentó.

