Chivas: Antuna afirmó que sus compañeros le han hecho sentir la importancia del Clásico

Uriel Antuna está listo para vivir su primer Clásico Nacional oficial; sin embargo, ya tiene claro que ante América no se permite la derrota y que Chivas debe de ganar a toda costa.

“Mis compañeros me hablan de que son partidos de jugar al tú por tú. De dejar el alma dentro del campo, de pelear cada balón como si fuera el último. Ese partido se debe de ganar sí o sí, a como dé lugar, porque el Clásico Nacional se gana.

“A eso vamos a ir, a proponer. Sabemos que debemos mantener ese ritmo de juego y demostrar que estamos para competirle a cualquiera. Estamos fuertes y juntos para competir, no nada más a los grandes”, explicó el extremo a Chivas TV.

El Brujo se dijo orgulloso por comenzar a ser un factor clave en el rendimiento del Guadalajara, por lo que admitió que por momentos se sintió en deuda con la institución debido a que no estaba aportando con goles o asistencias.

“Orgullo más que nada porque había estado peleando tanto para que se diera el primer gol que es el más difícil, que se abriera esa puerta de empezar a meter goles, a empezar a demostrar el que realmente soy, porque para eso se me contrató. Me había ido bien en mis anteriores equipos, marcando y dando asistencias, para eso es para lo que me trajeron. En ese sentido hacia quedado conmigo mismo y con el equipo a deber un poquito”, puntualizó.

“Siempre ha sido mi objetivo, ayudar al equipo en lo que se pueda, corriendo, sudando la camiseta y lo voy a hacer”, @AntunaUriel pic.twitter.com/aPEj1deerY — CHIVAS (@Chivas) September 17, 2020

Antuna considera que el respaldo de sus compañeros ayudó a encontrar su mejor versión futbolística, ya que recordó que recibió el apoyo después de su acto de indisciplina.

“Me he sentido libre dentro del campo. Disfrutando, encarando, metiendo goles y asistencias. Ese siempre ha sido mi objetivo, ayudar al equipo, corriendo, sudando la camiseta, y siempre lo voy a hacer.

“Siento que es más el equipo, que siempre nos respaldó, que nos dio la confianza al saber que nos equivocamos, pero que merecíamos una oportunidad. Creo que fue más eso, la confianza”, concluyó el '15’ del Guadalajara.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RICARDO PELÁEZ: 'LA EXIGENCIA ES MÁS NOTORIA EN CHIVAS QUE EN AMÉRICA'.