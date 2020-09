Chivas: Alexis Vega aseguró que se esfuerza el doble tras 'perdón' de la directiva

Alexis Vega confía en mantener el buen nivel mostrado en semanas recientes. El delantero de las Chivas dejó en claro que le dio la vuelta a la página de la indisciplina y se enfoca en demostrar su compromiso dentro del terreno de juego.

“Estoy tranquilo. Sé que tuve un error, lo asumí con responsabilidad. Lo dije, voy a hablar en la cancha. Sé del esfuerzo que estoy haciendo en los entrenamientos. Estoy tranquilo, enfocado en el partido del sábado”, explicó en conferencia.

El futbolista surgido de las Fuerzas Básicas del Toluca reiteró su compromiso con el club, por lo que admitió que ha redoblado esfuerzos desde los entrenamientos para demostrarles a sus compañeros, cuerpo técnico y directiva que la confianza que depositan en él no es en vano.

“Sí, desde un principio lo dije. Lo hablé con el dueño y la directiva. Estoy 100 por ciento comprometido con mi equipo.

“Me esfuerzo al doble, no doy ningún balón por perdido. No hay mejor manera que darles esa confianza que haciendo buenos partidos. Sé que vengo creciendo, quiero retomar mi nivel. Me encuentro en perfectas condiciones para seguir luchando y marcar diferencia”, puntualizó.

Alexis admitió que por su cabeza pasó el perder la oportunidad de regresar a la Selección Mexicana tras el acto de indisciplina que cometió hace unas semanas junto a Uriel Antuna.

“Siempre pasa por la cabeza cuando pasas por un error de estos. Le di la vuelta a la página y es el resultado de cada esfuerzo. Estoy agradecido por volver a la selección y debo demostrar mi nivel y mostrar buenas actuaciones para seguir siendo contemplado”, detalló.

Con respecto a que se encontrará el próximo sábado con Henry Martín, otro convocado al Tri, Vega tiene claro que son de características distintas, pero confía en que podrán demostrar el nivel que tienen para convencer a Gerardo Martino de poder jugar en el eje de ataque.

“Henry es un gran amigo, compañero de profesión. Sé de la capacidad que tiene, pero somos totalmente diferentes. El sábado nos vamos a enfrentar, no solo él y yo.

“Muy contento en que esté en el llamado de selección y debemos demostrar de qué estamos hechos para demostrarle al Tata de que tenemos el nivel para competir por el lugar”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA PREVIO A CLÁSICO NACIONAL: 'POR MI CABEZA NUNCA PASA EL JUGAR CON AMÉRICA'