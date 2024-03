'Chicharito' Hernández: ¿Cuáles son los números del CH14 desde su regreso a Chivas?

Javier 'Chicharito' Hernández fue la 'bomba' en el mercado de fichajes invernal para Chivas, pues el hijo pródigo regresó a casa en busca de la gloria, y a dos meses de su presentación en el Akron, el delantero mexicano no ha tenido el mejor de los arranques con Guadalajara.

Fue la noche del 27 de enero cuando la casa del Rebaño Sagrado se llenó de aficionados ilusionados por el regreso de 'Chicharito' Hernández, quien llegaba con una lesión en la rodilla, por lo que debutó hasta el 24 de febrero ante Pumas en casa, cuando el encuentro ya estaba siendo ganado por Chivas.

A pesar de que fue ese su primer encuentro y no pudo marcar, la afición no le recriminó nada, pues sabían que era el regreso de uno de sus máximos ídolos, que además no jugaba desde hace varios meses, y a pesar de que ha habido paciencia para el 'killer' mexicano, las celebraciones aun no llegan para él.

En este Clausura 2024, Javier Hernández ha disputado cuatro partidos para Guadalajara, donde dos han sido como titular, pero apenas ha logrado sumar 147 minutos, donde no registra ninguna asistencia y tampoco ha metido gol.

Con 35 años y con el dorsal '14' en la espalda, 'Chicharito' Hernández espera poder contribuir con anotaciones pronto, pues las Chivas se colocan en el lugar 10 de la Liga MX, por lo que aun entran a Play-In, pero han tenido resultados irregulares a lo largo de 12 jornadas.

Números de 'Chicharito' Hernández en Concachampions

Chivas disputó las primeras dos rondas de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde en primera instancia se midieron al Forge, que sin más problemas pudieron eliminar, pero donde el ex de Manchester United, Real Madrid, West Ham, Leverkusen y Sevilla en Europa, no vio actividad.

Para el Clásico Nacional en los Octavos de Final de dicho torneo, ‘Chicharito’ Hernández ya pudo ver minutos, sin embargo, en ese encuentro de Ida, América ya iba ganando 0-2 cuando el delantero mexicano entró de cambio al 76, donde tampoco pudo conseguir el gol.

Para la Vuelta, en el Estadio Azteca, Hernández Balcázar volvió a entrar de cambio, esta vez al 71’, cuando América ganaba 2-3, pero caía en el global 5-3, de nueva cuenta, ‘Chicharito’ no logró tener una actuación destacada su equipo cayó en la Concacahamipions.

Chivas aún tiene vida en este Clausura 2024, y regresará a la actividad, tras el parón por Fecha FIFA, para poder medirse a Monterrey el Gigante de Acero, un duelo complicado donde se espera que el ‘14’ haga pesar su nombre y empiece a ser pieza importante en Chivas y colabore en goles a favor.

