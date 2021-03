Nico Ibáñez tras ser el máximo goleador de San Luis: 'Estoy feliz de pasar a la historia'

El goleador de Atlético San Luis, Nicolás Ibáñez habló sobre lo que significó para él el superar la marca de Alfredo Moreno y convertirse en el máximo goleador del equipo potosino con 55 dianas.

"Nunca me imaginé estar viviendo esto. Aún no logro entender el logro que alcancé. Uno viene con muchas ilusiones de querer trascender y ser alguien importante, pero todo se fue dando. No lo planeé, todo se fue dando gracias a Dios. Feliz de pasar a la historia del fútbol de San Luis", aseguró en entrevista con Marca.

Asimismo, el argentino aseguró que anhela disputar una Liguilla por lo que luchará para conseguir que su equipo siga sumando y clasifique.

"100 por ciento que el equipo sume puntos. Eso es lo que más me importa. No importa si no hago goles, si los hacen cualquiera de mis compañeros bienvenidos sean. Necesitamos sumar y el gran objetivo que todos anhelamos es poder entrar a una Liguilla. Eso es lo principal y no se discute", finalizó.

