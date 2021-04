Auxiliar de San Luis tras derrota: 'Entrando a repechaje, saldremos de la porcentual'

Pedro Gracia dijo que no se preocupan por el hecho de que el Atlas ya superó al Atlético de San Luis en la tabla porcentual, pues lo que Leonel Rocco quiere es que su equipo entre al repechaje del Guardianes 2021.

El auxiliar técnico del conjunto potosino salió a la conferencia de prensa porque el entrenador está cumpliendo con una sanción, pues fue expulsado en el partido anterior por reclamarle fuertemente al árbitro.

“Entrando ahí, inevitablemente saldremos de la porcentual. Sí queremos salir de ahí, pero no podemos pensar todos los días en eso. El objetivo siempre fue estar más arriba”, mencionó.

Pedro Gracia no quiere que el Atlético de San Luis pague la multa económica por quedar en el fondo del cociente de la temporada 2020-21, pero sabe que la responsabilidad es de los entrenadores anteriores y no tanto de Leonel Rocco.

“Es una mochila que viene de atrás, no hay que mirarla mucho. Sí, es una carga pesada, ojalá que el equipo no tenga que desembolsar mucho dinero. No queremos poner excusas. Se trabaja mucho, pero las cosas no nos salen”, finalizó.

