Atlético de San Luis: Memo Vázquez destacó actitud de sus jugadores a pesar de la derrota

La derrota que sufrió San Luis a manos de Pumas no dejó tan mal sabor de boca a Guillermo Vázquez, técnico de los potosinos, quien consideró que sus dirigidos hicieron un buen papel en el partido aún con el marcador en contra.

“El equipo intentó aún al ir perdiendo, intentaron generar opciones de gol, no sé cuántas tuvimos pero la realidad es que no metimos ninguno y ahí es donde nos es complicado, pero me quedo con que el equipo hizo lo que tenía que hacer”, declaró en conferencia de prensa.

Además, Vázquez destacó lo difícil que fue jugar con algunas bajas en su plantel, además de los jugadores que salieron con molestias musculares durante el desarrollo del encuentro, sin embargo, exaltó lo hecho por el resto del plantel.

“Siempre es muy complicado no contar con el plantel completo, es una desventaja obviamente y ahora salimos con dos jugadores lesionados durante el partido. A pesar de todo eso el equipo ha dado la cara y ha respondido”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS SIGUE INVICTO Y RECUPERA LA CIMA DE LA TABLA GENERAL