Piojo Herrera sobre supuesto interés del Galaxy: 'Me atrae la MLS, pero estoy feliz en América'

Luego de la salida de Guillermo Barros Schelotto como director técnico de Los Angeles Galaxy, uno de los nombres que sonaba para tomar las riendas del equipo era el de Miguel Herrera, sin embargo el Piojo aseguró que se encuentra feliz en América.

"Lo del Galaxy son rumores, no ha habido ningún acercamiento hacia mi persona, estoy muy concentrado y conectado con el América, la MLS me atrae, no para dejar al América e irme para allá, pero sí me atrae porque es una liga que está en crecimiento, están haciendo muy bien las cosas", aseguró el timonel en entrevista con TUDN.

Asimismo, el Piojo expresó sus deseos de quedarse muchos años al mando del equipo azulcrema, siempre y cuando siga cumpliendo con los objetivos del club.

"Si me dicen que me voy a quedar en el América muchos años y voy a estar dando los resultados que la gente exige y la exigencia que tiene este equipo y sigo con la misma estamina para poder hacerlo, seguiré aquí feliz de la vida", finalizó.

Cabe recordar que en junio pasado Miguel Herrera renovó contrato con el América hasta el 2024.

